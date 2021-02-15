Спарринг-партнёр Уайта заявил, что британец размажет Поветкина в реванше

Короткая ссылка
Хорватский боксёр Ален Бабич, который работал спарринг-партнёром Диллиана Уайта, поделился ожиданиями от реванша британца с россиянином Александром Поветкиным.
Спарринг-партнёр Уайта заявил, что британец размажет Поветкина в реванше
  • globallookpress.com

«Диллиан Уайт — зверь. Он целый год тренируется в режиме нон-стоп. Думаю, что он устроит максимальное насилие. Он просто безумец. Его главная опасность — это его эмоциональность. Он очень сильно хочет поквитаться за прошлое поражение. Когда ты так сильно чего-то хочешь, то получаешь это. Думаю, на этот раз Уайт размажет Поветкина. Всё будет, как и в первом бою, но Уайт продолжит делать свою работу», — сказал Бабич YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Реванш Уайт — Поветкин состоится 6 марта. В первом бою победил россиянин, нокаутировавший британского боксёра.

Ранее промоутер заявил, что будет уговаривать Поветкина завершить карьеру после реванша с Уайтом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить