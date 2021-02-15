Спарринг-партнёр Уайта заявил, что британец размажет Поветкина в реванше

Хорватский боксёр Ален Бабич, который работал спарринг-партнёром Диллиана Уайта, поделился ожиданиями от реванша британца с россиянином Александром Поветкиным.

«Диллиан Уайт — зверь. Он целый год тренируется в режиме нон-стоп. Думаю, что он устроит максимальное насилие. Он просто безумец. Его главная опасность — это его эмоциональность. Он очень сильно хочет поквитаться за прошлое поражение. Когда ты так сильно чего-то хочешь, то получаешь это. Думаю, на этот раз Уайт размажет Поветкина. Всё будет, как и в первом бою, но Уайт продолжит делать свою работу», — сказал Бабич YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Реванш Уайт — Поветкин состоится 6 марта. В первом бою победил россиянин, нокаутировавший британского боксёра.

Ранее промоутер заявил, что будет уговаривать Поветкина завершить карьеру после реванша с Уайтом.