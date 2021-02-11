Промоутер заявил, что будет уговаривать Поветкина завершить карьеру после реванша с Уайтом

Промоутер Андрей Рябинский заявил, что обсудит с 41-летним российским боксёром Александром Поветкиным возможное завершение карьеры после боя с Диллианом Уайтом.

«Мы же с вами взрослые люди и понимаем, что Саша — возрастной спортсмен. Я хочу, чтобы он денег заработал. Этот реванш — хорошо оплачиваемая штука. Я хочу, чтобы он ушёл с деньгами, чтобы у него всё было хорошо. У нас не только боксёрские отношения. Саша мой друг, я не хочу подвергать его опасности. Я хочу, чтобы он провёл несколько боёв и завязывал. Буду уговаривать его завершить карьеру. Не факт, что у меня это получится, но я обязательно это сделаю. Скорее всего, не получится. Он сейчас опять начнёт: «Ну, вот бы ещё пару боёв, я себя отлично чувствую». Я всю эту песню знаю, много раз слышал», — цитирует Рябинского «Спорт-Экспресс».

Повторный поединок между Поветкиным и Уайтом состоится 6 марта 2020 года. В первом бою россиянин нокаутом победил британского боксёра.

Ранее Рябинский заявил, что реванш Поветкин — Уайт планируется провести в срок.