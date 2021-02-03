Рябинский заявил, что реванш Поветкин — Уайт планируется провести в срок

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что второй поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом планируется провести в установленные сроки.

«Может ли приостановка авиасообщения между Россией и Великобританией угрожать реваншу? Может. Каждый день всё меняется — к сожалению, не в лучшую сторону. Но пока все наши договорённости в силе», — приводит слова Рябинского ТАСС.

Приостановка авиасообщения между Россией и Великобританией была продлена до 16 февраля включительно.

Первый бой Поветкина и Уайта, прошедший в августе, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе. Второй бой был запланирован на 21 ноября, однако дважды переносился из-за выявленной у россиянина коронавирусной инфекции. На данный момент планируется провести поединок 6 марта.

41-летний Поветкин за карьеру провёл 39 поединков, в 36 из которых одержал победу, потерпел два поражения, ещё один бой завершился вничью.

Ранее WBC признала нокаут Поветкина в бою с Уайтом лучшим в 2020 году.