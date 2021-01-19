WBC признала нокаут Поветкина в бою с Уайтом лучшим в 2020 году
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Об этом сообщает пресс-служба WBC.
Первый бой Поветкина и Уайта, прошедший в августе 2020 года, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе.
Второй бой был запланирован на 21 ноября 2020 года, однако его перенесли на 6 марта из-за выявленной у россиянина коронавирусной инфекции.
Ранее Александр Шлеменко поддержал Поветкина перед реваншем с Диллианом Уайтом.