WBC признала нокаут Поветкина в бою с Уайтом лучшим в 2020 году

Короткая ссылка
Нокаут в исполнении россиянина Александра Поветкина в поединке с британцем Диллианом Уайтом признан лучшим в 2020 году по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
WBC признала нокаут Поветкина в бою с Уайтом лучшим в 2020 году
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба WBC.

Первый бой Поветкина и Уайта, прошедший в августе 2020 года, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе.

Второй бой был запланирован на 21 ноября 2020 года, однако его перенесли на 6 марта из-за выявленной у россиянина коронавирусной инфекции. 

Ранее Александр Шлеменко поддержал Поветкина перед реваншем с Диллианом Уайтом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить