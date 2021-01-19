WBC признала нокаут Поветкина в бою с Уайтом лучшим в 2020 году

Нокаут в исполнении россиянина Александра Поветкина в поединке с британцем Диллианом Уайтом признан лучшим в 2020 году по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

Об этом сообщает пресс-служба WBC.

Первый бой Поветкина и Уайта, прошедший в августе 2020 года, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе.

Второй бой был запланирован на 21 ноября 2020 года, однако его перенесли на 6 марта из-за выявленной у россиянина коронавирусной инфекции.

Ранее Александр Шлеменко поддержал Поветкина перед реваншем с Диллианом Уайтом.