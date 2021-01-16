Шлеменко поддержал Поветкина перед реваншем с Уайтом

Российский боец MMA Александр Шлеменко выразил поддержку соотечественнику боксёру Александру Поветкину перед вторым поединком с британцем Диллианом Уайтом.

«Это будет очень нервный реванш! Саня, силы тебе и отличной подготовки. Мы верим в тебя», — написал Шлеменко в своём Instagram.

Первый бой Поветкина и Уайта, прошедший в августе 2020 года, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе.

Второй бой был запланирован на 21 ноября 2020 года, однако был перенесён на 6 марта из-за выявленной у россиянина коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Уайт пригрозил Поветкину перед боем.