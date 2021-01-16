Уайт пригрозил Поветкину перед боем

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Британский тяжеловес Диллиан Уайт высказался о своём поединке с Александром Поветкиным.
Уайт пригрозил Поветкину перед боем
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Реванш пройдёт 6 марта в Лондоне. В первом бою россиянин победил техническим нокаутом.

«Я рад, что Поветкину больше никуда не спрятаться и не убежать. Я впустую потратил время по его вине, я дважды готовился к бою, а он отменял поединки в последнюю минуту. Конечно, я буду раздражён. Я не буду сидеть и улыбаться», — приводит слова Уайта Sky Sports.

Бой переносился из-за коронавируса у российского боксёра.

Ранее сообщалась, что Поветкин пообещал красиво боксировать в реванше с Уайтом.

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