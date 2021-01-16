Поветкин пообещал красиво боксировать в реванше с Уайтом

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Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин высказался о предстоящем реванше с британцем Диллианом Уайтом.
Поветкин пообещал красиво боксировать в реванше с Уайтом
  • globallookpress.com

В их первом поединке 22 августа 2020 года Поветкин победил нокаутом в пятом раунде и завоевал временный чемпионский титул по версии WBC. Второй бой пройдёт в Лондоне 6 марта 2021 года.

«Уайт — сильный и достойный соперник. В реванше буду стараться боксировать хорошо и красиво. Чувствую себя хорошо, начал подготовку к бою. Знаю, что надо изменить в своей тактике, чтобы исправить кое-какие ошибки. Увидимся в ринге!», — написал Поветкин в Instagram.

Ранее сообщалось, что россиянин Артур Бетербиев проведёт бой против немца Адама Дайнеса 20 марта.

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