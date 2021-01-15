Противостояние чемпионов: чем интересен возможный боксёрский бой между Биволом и Бетербиевым

Чемпионы мира по боксу в полутяжёлом весе Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол могут встретиться в очном поединке в рамках боксёрского вечера, главным событием которого станет бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Подобное предположение выдвинули в стриминговой компании DAZN, комментируя новость о возможном проведении серии схваток между представителями промоушенов Top Rank и Matchroom Boxing в андеркарде будущего шоу. Если слухи подтвердятся, то Бетербиев и Бивол станут участниками первого объединительного боя между россиянами в истории профессионального бокса, а победитель заберёт сразу три пояса.

В мире бокса первая половина 2021 года обещает быть крайне богатой на события. Уже известно, что в марте должен пройти бой-реванш между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом, а на май запланирован объединительный поединок между чемпионами мира в тяжёлом весе — Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Тем не менее андеркард турнира с участием британцев обещает быть не менее захватывающим и включить в себя противостояние представителей двух из крупнейших промоушенов — Top Rank и Matchroom Boxing. В частности, в СМИ появились предположения, что «на разогреве» у звёзд может состояться схватка между обладателями титулов в полутяжёлом весе — россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Первый владеет званиями по версиям WBC и IBF, а второй — WBA.

Своими соображениями относительно проведения битвы между российскими чемпионами в полутяжёлом весе поделились в стриминговой компании DAZN. Пресс-служба организации опубликовала сообщение в социальной сети Instagram, предположив, какие поединки могли бы украсить программу кроссовер-турнира. В этот список также вошли схватки между Филипом Хрговичем и Тони Йокой, Элейдером Альваресом и Джошуа Буатси, а также Терри Харпер и Микаэлой Майер.

Новость о возможном проведении боёв между представителями двух промоушенов появилась накануне. Глава Top Rank Боб Арум сообщил, что они совместно с руководителем Matchroom Boxing Эдди Хирном рассматривают возможность организации подобного шоу.

Несомненно, для мира бокса главным событием данного вечера станет противостояние Джошуа и Фьюри, которое уже сейчас можно назвать одним из самых ожидаемых в истории тяжёлого веса. Но для отечественных болельщиков сражение Бетербиева с Биволом уж точно не станет менее интересным и гарантированно привлечёт к экранам огромную аудиторию. Как минимум по той причине, что этот объединительный поединок может стать первым в истории, участие в котором примут два боксёра из России.

Да, в последние несколько лет можно было наблюдать, как россияне сражаются за самые престижные трофеи. В ноябре 2019-го Александр Беспутин и Раджаб Бутаев определяли имя обладателя регулярного пояса в полусреднем весе по версии WBA, а в декабре 2016-го Мурат Гассиев и Денис Лебедев оспаривали звание IBF в первом тяжёлом. Но до объединительных боёв между отечественными спортсменами дело не доходило.

Разговоры о проведении такой схватки между россиянами велись с конца 2017 года. К тому моменту Андре Уорд уже повесил перчатки на гвоздь, после чего оставшиеся вакантными трофеи распределили между собой трое отечественных спортсменов. Помимо вышеназванных Бетербиева и Бивола, в их числе значился Сергей Ковалёв, понемногу восстанавливавший свои позиции после двух подряд поражений от американца. Тогда и Артур, и Дмитрий изъявляли желание сразиться с более популярным и опытным соотечественником, но в дело вмешался Элейдер Альварес. В августе 2018-го колумбиец одержал верх нокаутом и временно переключил внимание Крашера на себя.

Впоследствии Ковалёв всё же вернул пояс, но спустя некоторое время вновь проиграл его — на этот раз Саулю Альваресу, после чего окончательно выбыл из числа претендентов на участие в объединительном бою. Судя по всему, к встрече с ветераном дивизиона охладели и сами Бетербиев и Бивол. В частности, Артур открыто заявлял, что больше не видит смысла драться с Сергеем.

«Бой с Ковалёвым мне неинтересен только потому, что у него нет пояса. Он нелестно высказывался обо мне. Я тоже знаю нехорошие слова. Но я их не говорю. У меня в приоритете бой с другим чемпионом. Ковалёв проиграл Канело. Не говорю, что Канело слабый. Но он на две—три категории ниже. Он поднялся, побил Ковалёва и снова ушёл. Смысл мне бороться с Ковалёвым? Если предложат много денег? Это не самое главное в жизни. Много их никогда не будет. Главное — чтобы на жизнь хватало», — говорил Бетербиев «Матч ТВ» в декабре 2020-го.

Что касается возможных оппонентов, то он особенно выделял двоих. По словам Бетербиева, он бы хотел помериться силами с чемпионом мира в четырёх весовых категориях Альваресом и всё тем же Биволом.

«Сауль Альварес симпатичен мне как боксёр. Он очень пластичный, техничный... Мне он нравится. Я мало смотрю бокс, но всё равно я его где-то заметил. Тем более когда он выиграл у Ковалёва нокаутом, я реально заинтересовался боем с ним. Хотел бы подраться с ним. Дмитрий Бивол сейчас чемпион по одной из версий в моём весе, и он потенциальный, интересный для меня соперник. Также буду рад с ним встретиться. Хотя у нас переговоров не было. Я не слышал каких-то предложений от их стороны, ничего такого не было», — цитирует спортсмена Allboxing.

С ним соглашался и Бивол. Чемпион мира по версии WBA заявлял, что Бетербиев никогда не выбирал себе оппонентов, и выразил надежду, что в начале 2021 года подерётся с соотечественником.

«Относительно моего следующего боя, то планы у нас туманные. Моя команда ищёт варианты. Но чтобы не терять форму, я провожу сбор вместе с Сергеем Кузьминым. Остаются надежды, что я хотя бы отбоксирую в начале следующего года. Я бы очень хотел провести бой с Бетербиевым. Думаю, и Артур этого хочет», — говорил Бивол в октябре.

Стоит отметить, что на данный момент не существует практически никаких преград для организации данного противостояния. Бетербиев и Бивол не имеют назначенных боёв. При этом если Дмитрию так и не смогли найти достойного оппонента, а его возможная встреча с Хильберто Рамиресом так и осталась на уровне слухов, то на планы Артура серьёзное влияние оказала пандемия. Сначала в Россию не смог въехать китаец Мэн Фаньлунь, а схватка с Адамом Дайнесом была перенесена на неопределённый срок из-за положительного теста на COVID-19 у отечественного боксёра.

Что касается самого боя, то он представляет особый интерес хотя бы той причине, что боксёры проповедуют диаметрально противоположные стили ведения боя. Бетербиев действует исключительно первым номером, постоянно идёт вперёд и делает ставку на свою мощь и нокаутирующий удар. Бивол, наоборот, гораздо более гибкий и разноплановый спортсмен, который старается не нокаутировать, а переиграть визави.