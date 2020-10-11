Бивол заявил, что хочет провести бой с Бетербиевым

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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол заявил, что хочет провести объединительный поединок с чемпионом по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым.
Бивол заявил, что хочет провести бой с Бетербиевым
  • Reuters

«Хотел бы бой с Бетербиевым. Думаю, он тоже хочет этого. Это был бы классный поединок. С радостью провёл бы этот бой в Санкт-Петербурге», — приводит слова Бивола ТАСС.

Последний поединок Бивол провёл в октябре прошлого года, победив решением судей Ленина Кастильо. Всего на счету россиянина 17 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.

Следующий бой Бетербиева, в послужном списке которого 15 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге, запланирован на 11 декабря.

Ранее сообщалось, что Бивол предложил провести бой американскому боксёру Брауну.

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