Бивол заявил, что хочет провести бой с Бетербиевым

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол заявил, что хочет провести объединительный поединок с чемпионом по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым.

«Хотел бы бой с Бетербиевым. Думаю, он тоже хочет этого. Это был бы классный поединок. С радостью провёл бы этот бой в Санкт-Петербурге», — приводит слова Бивола ТАСС.

Последний поединок Бивол провёл в октябре прошлого года, победив решением судей Ленина Кастильо. Всего на счету россиянина 17 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.

Следующий бой Бетербиева, в послужном списке которого 15 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге, запланирован на 11 декабря.

Ранее сообщалось, что Бивол предложил провести бой американскому боксёру Брауну.