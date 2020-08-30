Чемпион WBA Бивол предложил провести бой американскому боксёру Брауну

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол предложил провести поединок американцу Маркусу Брауну.

«Осенью прошлого года, когда у тебя, Маркус, в графе поражений ещё стоял ноль, моя команда делала тебе предложение, но тебя что-то не устроило и ты отказался. В данный момент у тебя или кого-то другого есть шанс побороться за титул, так как я очень хочу вернуться на ринг и провести поединок», — написал Бивол в своём Instagram.

Последний поединок Бивол провёл в октябре прошлого года, победив решением судей Ленина Кастильо. Всего на счету россиянина 17 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.

Ранее менеджер Вадим Корнилов заявил, что Бивол проведёт бой до конца года.