Чемпион WBA Бивол предложил провести бой американскому боксёру Брауну

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол предложил провести поединок американцу Маркусу Брауну.
Чемпион WBA Бивол предложил провести бой американскому боксёру Брауну
  • © REUTERS/Eric Gaillard

«Осенью прошлого года, когда у тебя, Маркус, в графе поражений ещё стоял ноль, моя команда делала тебе предложение, но тебя что-то не устроило и ты отказался. В данный момент у тебя или кого-то другого есть шанс побороться за титул, так как я очень хочу вернуться на ринг и провести поединок», — написал Бивол в своём Instagram.

Последний поединок Бивол провёл в октябре прошлого года, победив решением судей Ленина Кастильо. Всего на счету россиянина 17 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.

Ранее менеджер Вадим Корнилов заявил, что Бивол проведёт бой до конца года.

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