Бивол: надеюсь, что проведём бой с Бетербиевым в течение ближайшего года

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал о возможности проведения объединительного боя с чемпионом по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым.

«Конечно же, это интересный бой. Публика хочет его. Надеюсь, что проведём бой с Бетербиевым в течение ближайшего года. У него имеется обязательный претендент на титул IBF. Он должен этот пояс защитить, но когда это произойдёт, неизвестно», — приводит слова Бивола Sportbox.ru.

Также российский боксёр рассказал, каких соперников рассматривал, помимо Бетербиева.

«Когда Сауль Альварес владел поясом WBO, рассматривали возможность боя с ним. Но теперь, согласно правилам, я не могу биться за вакантный титул по другой версии. Обсуждалась вероятность боя с Хильберто Рамиресом. Но все варианты очень сырые. И весьма велика вероятность того, что за пояс WBO будут боксировать бойцы Боба Арума — Элейдер Альварес, Максим Власов и Умар Саламов», — добавил россиянин.

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