Бетербиев заболел коронавирусом, бой с Дайнесом перенесён
- AFP
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Об этом сообщил представитель команды Бетербиева, слова которого передаёт ТАСС.
Бой Бетербиева с Дайнесом должен был состояться 30 января в Москве.
В послужном списке 35-летнего Бетербиева 15 побед и ни одного поражения. На счету 29-летнего Дайнеса 19 побед, одно поражение и одна ничья.
Ранее сообщалось, что менеджер Поветкина рассказал о тренировках боксёра после выздоровления от COVID-19.