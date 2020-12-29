Бетербиев заболел коронавирусом, бой с Дайнесом перенесён

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Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) россиянин Артур Бетербиев заболел коронавирусной инфекцией, его бой против немца Адама Дайнеса перенесён.
Бетербиев заболел коронавирусом, бой с Дайнесом перенесён
  • AFP
  • © JONATHAN DANIEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Об этом сообщил представитель команды Бетербиева, слова которого передаёт ТАСС.

Бой Бетербиева с Дайнесом должен был состояться 30 января в Москве.

В послужном списке 35-летнего Бетербиева 15 побед и ни одного поражения. На счету 29-летнего Дайнеса 19 побед, одно поражение и одна ничья.

Ранее сообщалось, что менеджер Поветкина рассказал о тренировках боксёра после выздоровления от COVID-19.

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