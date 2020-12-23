Менеджер Поветкина рассказал о тренировках боксёра после выздоровления от COVID-19

Дмитрий Иванов, менеджер российского боксёра Александра Поветкина, рассказал о состоянии своего клиента после выздоровления от коронавирусной инфекции.

«Сейчас Саша приступил к тренировкам: у него каждое утро кросс на шесть километров, начал заниматься в зале. То есть мы стартовали в преддверии будущей подготовки к поединку с Уайтом. Полноценный лагерь начнётся в начале следующего месяца, сейчас мы выбираем базу, потому что есть свои нюансы», — цитирует Иванова РИА Новости.

Он также отметил, что российский спортсмен никак не отреагировал на заявления Уайта, который заподозрил Поветкина в симуляции болезни.

«Видимо, это его какой-то пиар. Ведь Уайт всегда пытается громко сказать. И иногда громче, чем он может сделать», — добавил Иванов.

Первый бой Поветкина и Уайта, прошедший в августе, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе. Второй бой был запланирован на 21 ноября, однако поединок был перенесён на конец января 2021 года из-за выявленной у россиянина коронавирусной инфекции.

41-летний Поветкин за карьеру провёл 39 поединков, в 36 из которых одержал победу, потерпел два поражения и ещё один бой завершил вничью.

Ранее Поветкин заявил, что хотел бы провести бой-реванш с Джошуа.