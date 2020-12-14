Поветкин заявил, что хотел бы провести бой-реванш с Джошуа

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин рассказал, что хочет провести бой-реванш с британцем Энтони Джошуа.

«Бой против Джошуа мне был бы интересен, с радостью бы с ним встретился снова. Это вдвойне принципиальный бой. Есть не то что недосказанность, а ощущение, что где-то в бою поступил не так, где-то пропустил удар, который не следовало бы», — приводит слова Поветкина «Матч ТВ».

Поединок Поветкин — Джошуа состоялся в сентябре 2018 года и завершился поражением россиянина техническим нокаутом в седьмом раунде.

Ранее Поветкин ответил на вопрос о завершении карьеры.