Поветкин заявил, что хотел бы провести бой-реванш с Джошуа

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Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин рассказал, что хочет провести бой-реванш с британцем Энтони Джошуа.
Поветкин заявил, что хотел бы провести бой-реванш с Джошуа
  • Reuters

«Бой против Джошуа мне был бы интересен, с радостью бы с ним встретился снова. Это вдвойне принципиальный бой. Есть не то что недосказанность, а ощущение, что где-то в бою поступил не так, где-то пропустил удар, который не следовало бы», — приводит слова Поветкина «Матч ТВ».

Поединок Поветкин — Джошуа состоялся в сентябре 2018 года и завершился поражением россиянина техническим нокаутом в седьмом раунде.

Ранее Поветкин ответил на вопрос о завершении карьеры.

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