Менеджер Ковалёва заявил, что боксёр не виноват в обнаружении допинга в своём организме

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Сергея Ковалёва, рассказал о наличии документов, которые доказывают невиновность спортсмена в применении допинга.

«Мы разбираемся в ситуации. VADA назначила шесть тестирований. После отрицательных результатов во всех этих пробах ему сразу вернётся лицензия. Два теста уже прошли, осталось ещё четыре. Это вообще не по его вине. У нас есть все доказательства, вся документация. Идёт ли речь о завершении карьеры? Нет! Куда завершать? Рано!» — цитирует Климаса РИА Новости.

В допинг-пробах Ковалёва был обнаружен синтетический тестостерон. В послужном списке 37-летнего россиянина 34 победы, четыре поражения и одна ничья. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2019 года и проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

Ранее узбекский боксёр Бектемир Меликузиев заявил, что не верит в то, что Ковалёв намеренно принимал допинг.