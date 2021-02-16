Меликузиев не верит в то, что Ковалёв намеренно принимал допинг

Казахстанский боксёр Бектемир Меликузиев, чей поединок с экс-чемпионом мира в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым сорвался из-за того, что россиянин провалил допинг-тест, считает своего несостоявшегося соперника невиновным.

«Да, я верю, что Ковалёв не принимал допинг. Если Сергей так говорит, значит, всё возможно. Я просто надеюсь, что вся эта ситуация разрешится и всё встанет на свои места, чтобы мы в итоге могли провести бой», — сказал Меликузиев в интервью, размещённом на странице FightHubTV на YouTube.

Незадолго до поединка с Бектемиром Меликузиевым в организме Ковалёва были обнаружены следы синтетического тестостерона. Россиянин утверждает, что вещества оказались у него в организме непреднамеренно.

Ранее менеджер Ковалёва высказался о проваленном допинг-тесте россиянина.