Менеджер Ковалёва высказался о проваленном допинг-тесте россиянина

Эгис Климас, менеджер экс-чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва, рассказал об истории с проваленным спортсменом допинг-тестом.

«Мы не говорим, что он ничего не принимал. Он принимал, и мы нашли, что именно. Мы знаем, откуда это всё. Я не буду детально вдаваться, потому что идёт расследование. Он пошёл к доктору, прошёл осмотр, получил препараты. У доктора переспросили 28 раз (и объяснили. — RT), что человек — профессиональный спортсмен, он тестируется. Когда был назначен бой, мы расписали все препараты, которые Сергей принимает, отправили в VADA, это было начало декабря. 30 декабря Сергей делает тест — и приходит позитивный результат. Хотя с доктором мы тоже всё согласовали, получили (заверения. — RT), что никаких запрещённых препаратов там нет. Приходит тест, мы начинаем смотреть — и, оказывается, в этом списке один из препаратов имеет маленькую каплю тестостерона. С другой стороны, почему VADA, когда получила список в самом начале, не увидела, что там есть запрещённый препарат, или почему они не сказали, что это запрещённый? Зачем заполнять эти все документы, если их никто не смотрит? VADA не признаёт свою ошибку. Это ошибка не его, потому, я думаю, это не будет сильным наказанием. Может на три-четыре месяца его отстранят, может на шесть, точно не могу сказать», — приводит слова Климаса tribuna.com.

Ранее боксёр Ковалёв впервые высказался по поводу проваленных допинг-тестов.