Беспутин победил Плотникова в первом бою после лишения титула

Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA Александр Беспутин одержал победу над украинцем Виктором Плотниковым на турнире в Москве.

Бой завершился в перерыве после второго раунда, когда украинец отказался от продолжения поединка.

Этот бой стал для 29-летнего боксёра первым с декабря 2019 года, когда он победил соотечественника Раджаба Бутаева и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBA, которого был впоследствии лишён из-за проваленного допинг-теста.

Теперь в послужном списке Беспутина 15 побед и ни одного поражения.

Ранее менеджер Ковалёва заявил, что боксёр не виноват в обнаружении допинга в своём организме.