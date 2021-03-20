Беспутин победил Плотникова в первом бою после лишения титула

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Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA Александр Беспутин одержал победу над украинцем Виктором Плотниковым на турнире в Москве.
Беспутин победил Плотникова в первом бою после лишения титула
  • © Instagram Александра Беспутина

Бой завершился в перерыве после второго раунда, когда украинец отказался от продолжения поединка.

Этот бой стал для 29-летнего боксёра первым с декабря 2019 года, когда он победил соотечественника Раджаба Бутаева и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBA, которого был впоследствии лишён из-за проваленного допинг-теста.

Теперь в послужном списке Беспутина 15 побед и ни одного поражения.

Ранее менеджер Ковалёва заявил, что боксёр не виноват в обнаружении допинга в своём организме.

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