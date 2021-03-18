Разные уровни: почему Бетербиеву стоит задуматься об объединительном бое с Биволом в случае победы над Дайнесом

20 марта чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев сразится с Адамом Дейнесом в рамках вечера бокса в Москве. Россиянин впервые подерётся в России после перехода в профессионалы, но возвращение на родину не обещает стать предельно громким. Причина этого — в не самом серьёзном сопернике, встреча с которым вряд ли создаст серьёзный ажиотаж. Почему Бетербиеву стоит задуматься над организацией громкого поединка после битвы с Дайнесом — в материале RT.

Для Артура Бетербиева поединок с Адамом Дайнесом можно назвать особенным по целому ряду причин. Российский боец не только совершит возвращение на ринг после 17-месячного перерыва и проведёт первую защиту титула Всемирного боксёрского совета в полутяжёлом весе, но также впервые выступит перед родными болельщиками. Большую часть своей карьеры 36-летний боксёр провёл в Монреале, а в последние годы стал активно биться в США. В столице России он не дрался с 2010 года, когда выиграл чемпионат Европы среди любителей.

На бумаге возвращение Бетербиева на родину имело все шансы стать одним из крупнейших событий года в российском спорте. Артур не только имеет идеальный рекорд из 15 боёв, но и является одним из двух боксёров из России, владеющих титулами чемпиона мира. Кроме того, его присутствие на ринге является практически гарантией того, что зрители станут свидетелями яркого нокаута. Так, все поединки с его участием завершились досрочно, при этом в 14 случаях оппонент оказывался на настиле. Избежать этого удалось лишь Рейко Сондерсу, отказавшемуся выходить на четвёртый раунд.

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Однако пока складывается ощущение, что ажиотаж вокруг сражения между Бетербиевым и Дайнесом не будет соответствовать статусу одного из его участников. Причём это стало заметно уже после официального объявления боя, а окончательно нашло подтверждение по ходу официальной пресс-конференции. Немца в основном спрашивали о статусе андердога, а россиянина лишь однажды попросили поделиться мнением о его отношении к сопернику. Зато в основном Артуру приходилось отвечать на вопросы о крупных поединках, способных ждать его в будущем. В частности, у него поинтересовались о желании помериться силами с Саулем Альваресом и Сергеем Ковалёвым, а также возможном переходе в смешанные единоборства.

При этом сам Бетербиев также дал понять, что до настоящего момента не много знал о своём будущем оппоненте. Как признался россиянин, он не слышал о Дайнесе вплоть до того момента, как тот заменил Мэна Фаньлуна в качестве претендента на титул IBF. И это неудивительно с учётом того, что до настоящего момента немец бился в основном на родине и с не самыми звёздными визави. По иронии судьбы, наиболее известным из них является именно китаец, вместо которого он и получил право сразиться с россиянином. Кроме того, именно Мэн Фаньлун нанёс ему единственное поражение в карьере единогласным решением судей.

Остальные противники Дайнеса не относятся к элите. Так, в последних двух боях он взял верх над чешскими боксёрами Евгением Махтиенко и Йозефом Лером. На момент встречи первый имел отрицательный баланс побед и поражений (10:12), а второй и вовсе провёл лишь одну дуэль на профессиональном ринге. И это далеко не единственный случай, когда Адам бился с оппонентами подобного уровня. В последние пять лет ему противостояли Филипп Колоджей (9:5), Зура Мекерешвили (8:7), Карел Хорейшек (5:6), чьи рекорды говорят о многом.

Дайнеса вряд ли можно было считать наиболее явным кандидатом на встречу с Бетербиевым. Даже в рейтинге IBF он занимает лишь пятое место, а впереди него значатся не только вышеупомянутый Фаньлун, но также непобеждённые британцы Джошуа Буатси и Линдон Артур, схватка с каждым из которых наверняка стала бы более ожидаемой и притягательной для зрителей.

Однако Бетербиев — чемпион и обязан регулярно проводить защиты титулов, если не хочет потерять их. Таким образом, если боксёрская организация назначает ему битву с тем или иным претендентом, то у него нет иного выбора, кроме как согласиться. Проблема в том, что в боксе сражения между неравноценными спортсменами проходят сплошь и рядом, что уже успело заметно сказаться на его популярности.

Об этом говорят продажи платных трансляций турниров по боевым искусствам за последние годы. По информации букмекерской конторы bwin, в топ-20 лидеров по данному показателю значится равное число мероприятий по боксу и ММА. Да, рекорд по-прежнему принадлежит старейшему виду единоборств, но теперь его доминирование не столь очевидно.

Среди включённых в рейтинг боксёрских шоу лишь три состоялись в период с 2017 года, и только в одном из них друг с другом соперничали двое профессиональных представителей данного спорта. Речь идёт о дуэли Сауля Альвареса и Хулио Сесара Чавеса — младшего, которую посмотрели 1,2 млн человек. На 100 тыс. больше собрала схватка между блогерами Логаном Полом и KSI, а также кроссовер-бой между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором (4,3 млн).

За последнюю декаду бокс в первую очередь запомнился не яркими поединками, а тяжёлыми переговорами, которые предшествовали практически каждому из них. Лишь в 2021 году удалось организовать дуэль между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, хотя оба входили в элиту тяжёлого веса на протяжении долгого времени. За последние два с половиной года Геннадий Головкин лишь однажды подрался с оппонентом, сопоставимым ему по классу, в то время как его третья встреча с Канело откладывается на неопределённый срок. Также можно вспомнить, сколько лет потребовалось, чтобы свести в ринге Флойда Мейвезера — младшего и Мэнни Пакьяо, хотя это казалось очевидным.

Всё это говорит о том, насколько неидеальна система организации боёв в боксе на данный момент. Крупные промоутерские компании и стриминговые сервисы поделили между собой ярчайших атлетов, вследствие чего свести их на ринге стало практически невозможно. На фоне этого смешанные единоборства смотрятся гораздо предпочтительнее. Да, большинство звёзд собрано под эгидой одной организации, но зато болельщики имеют возможность регулярно наблюдать за противостоянием сильнейших.

В настоящий момент влияние данной системы на себе ощущает и сам Бетербиев. Уже несколько лет одной из самых обсуждаемых тем является его возможная встреча с Дмитрием Биволом, но дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. И это при том, что о готовности устроить данный поединок неоднократно заявляли как бывший глава Федерации бокса России Умар Кремлёв, так и руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский. Однако вместо этого Артур бьётся с малоизвестным немцем, а Дмитрий и вовсе находится в поиске визави.

Если объективно смотреть на вещи, то к 36 годам в активе Бетербиева значится лишь одна победа над боксёром экстра-класса, пользовавшегося приличной популярностью. Речь идёт об Александре Гвоздике — бывшем обладателе пояса WBC. Но даже схватка с ним не вызвала ажиотажа у фанатов. По сведениям Nielsen Media Research, на ESPN объединительный бой в полутяжёлом весе посмотрели 635 тыс. зрителей. Да, показатели могли быть и выше, если бы в этот же момент не транслировался пятый матч финала Американской лиги в рамках плей-офф Главной лиги бейсбола (МЛБ) между «Нью-Йорк Янкиз» и «Хьюстон Астроз». Но списывать всё на это не стоит.

Таким образом, Бетербиев вплотную подходит к тому моменту, когда ему стоит задуматься об организации громкой и кассовой дуэли. Той, что позволит ему не только укрепиться в статусе одной из главных звёзд бокса в мире, но и подзаработать. Пока Артур находится в отличной форме, но уже через три-четыре года вполне может задуматься о завершении карьеры. Далеко не все способны повторить успех Бернарда Хопкинса и успешно выступать до 50 лет, и пока сложно сказать, способен ли на подобное россиянин.

Если организация битвы с Биволом будет протекать в столь же напряжённом ключе, то Бетербиеву стоит рассмотреть варианты боёв с другими серьёзными оппонентами. Битва с Жаном Паскалем может быть интересна канадской публике, а сражение с Сергеем Ковалёвым — российской. При этом не стоит сбрасывать со счетов и переход в первый тяжёлый вес. В любителях Артур успешно выступал в данной категории, а на крупных соревнованиях проигрывал лишь Александру Усику. При этом чемпионы в двух весовых категориях заведомо обладают высоким статусом и могут рассчитывать на более солидные гонорары.