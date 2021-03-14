Ушёл из жизни бывший абсолютный чемпион мира по боксу Хаглер

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в среднем весе американец Марвин Хаглер скончался в возрасте 66 лет.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на пост его жены в Facebook. Один из сыновей Хаглера добавил, что его отец был доставлен в больницу в Нью-Гэмпшире в субботу, 13 марта, после того как у него возникли проблемы с дыханием и боли в груди. Примерно через четыре часа семья была уведомлена о его смерти, причина которой пока не установлена.

Хаглер был одним из лучших бойцов в среднем весе за всю историю бокса, будучи абсолютным чемпионом мира с 1980 по 1987 год. Всего на профессиональном ринге он провёл 67 боев, на его счету 62 победы (52 нокаута), три поражения и две ничьи.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Вильярреала» найден мёртвым в Уругвае.