Валуев поделился ожиданиями от второго боя Поветкина с Уайтом

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы России Николай Валуев поделился ожиданиями от реванша россиянин Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта.
Валуев поделился ожиданиями от второго боя Поветкина с Уайтом
  • РИА Новости

«Повлияют на бой многие факторы: пандемия, Поветкин заболел коронавирусом, был вынужден восстанавливать функциональное состояние организма, плюс возрастной ценз. Время, как бы мы ни хотели, не работает на Поветкина, но у Уайта есть опаска после первого боя. Он будет восстанавливать статус-кво. Будет пытаться наносить максимальное количество ударов, чтобы доказать, что он лучший чемпион. Как будет развиваться бой, прямо сейчас предполагать однозначно я не могу, это действительно как рулетка. Всё будет зависеть от того, кто сумеет навязать свою манеру боя сопернику. На мой взгляд, поединок нельзя доводить до последних раундов», — приводит РЕН ТВ слова Валуева.

Поединок Поветкина и Уайта должен состояться 27 марта в Гибралтаре. В первом бою россиянин сумел нокаутировать британца.

Ранее Уайт заявил, что попытается уничтожить Поветкина.

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