Уайт заявил, что попытается уничтожить Поветкина

Британский тяжеловес Диллиан Уайт поделился ожиданиями от предстоящего реванша с россиянином Александром Поветкиным.

«Переносы реванша меня взбесили. В следующий раз я буду стремиться уничтожить Поветкина. Я не намерен проводить дополнительное время с этим парнем или в этом бою. Я просто попытаюсь разрушить его и забрать свои пояса, чтобы потом вернуться домой», — заявил Уайт в интервью на YouTube-канале журналиста Гарэта Дэвиса.

Он отметил, что Поветкин является очень опасным и очень опытным боксёром.

«Он может внести определённые коррективы. Посмотрим, насколько он способен измениться на данном этапе своей карьеры», — добавил Уайт.

Первый бой Поветкина и Уайта, прошедший в августе, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе. Второй бой был запланирован на 21 ноября, однако дважды переносился из-за выявленной у россиянина коронавирусной инфекции. Он пройдёт 27 марта в Гибралтаре.

Ранее Рябинский рассказал об изменениях в подготовке Поветкина к поединку с Уайтом.