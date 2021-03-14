Боксёр Галанов возобновил карьеру после допинговой дисквалификации

Короткая ссылка
Баясхалан Чимитов, личный тренер российского боксёра Тамира Галанова, заявил о возобновлении карьеры спортсмена.
Боксёр Галанов возобновил карьеру после допинговой дисквалификации
  • ©официальный сайт Федерации бокса России

«Тамир возобновляет карьеру. Мы хотим, чтобы его возвращение произошло на турнире на призы Виктора Агеева в Балашихе. Он пока что не ставит перед собой больших задач. Ему надо прочувствовать себя, поверить в свои силы. Мы будем двигаться шаг за шагом. Серьёзные цели однозначно будем ставить, но сейчас надо понять, на что он способен на данный момент», — цитирует Чимитова ТАСС.

Галанов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за обнаруженный в допинг-пробе фуросемид. Дисквалификация боксёра истекла 11 марта.

Галанов является бронзовым призёром чемпионата мира 2017 года.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни бывший абсолютный чемпион мира по боксу Хаглер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить