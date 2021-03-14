Боксёр Галанов возобновил карьеру после допинговой дисквалификации

Баясхалан Чимитов, личный тренер российского боксёра Тамира Галанова, заявил о возобновлении карьеры спортсмена.

«Тамир возобновляет карьеру. Мы хотим, чтобы его возвращение произошло на турнире на призы Виктора Агеева в Балашихе. Он пока что не ставит перед собой больших задач. Ему надо прочувствовать себя, поверить в свои силы. Мы будем двигаться шаг за шагом. Серьёзные цели однозначно будем ставить, но сейчас надо понять, на что он способен на данный момент», — цитирует Чимитова ТАСС.

Галанов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за обнаруженный в допинг-пробе фуросемид. Дисквалификация боксёра истекла 11 марта.

Галанов является бронзовым призёром чемпионата мира 2017 года.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни бывший абсолютный чемпион мира по боксу Хаглер.