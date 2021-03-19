Чемпион WBA Бивол назвал своего следующего соперника

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Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол сообщил, что его следующим соперником станет британец Крейг Ричардс.
Чемпион WBA Бивол назвал своего следующего соперника
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

В своём Instagram Бивол опубликовал официальный постер предстоящего боя, запланированного на 1 мая.

Последний на данный момент поединок Бивол провёл в октябре 2019 года, победив доминиканца Ленина Кастильо. Всего на счету 30-летнего россиянина 17 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.

В послужном списке 30-летнего Ричардса 16 побед, одно поражение и одна ничья.

Ранее Поветкин заявил о завершении подготовки к реваншу с Уайтом.

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