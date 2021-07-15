Рой Джонс стал лицом AIBA

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс стал лицом Международной ассоциации бокса (AIBA).

Об этом сообщил президент AIBA Умар Кремлёв, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что Джонс будет не единственным боксёром, который станет лицом организации.

«Рой Джонс пострадал от судейства, это нам надо искоренить. Как Рой сказал, нам эти проблемы надо отправить в глубокий нокаут», — добавил Кремлёв.

52-летний Джонс одержал 66 побед и потерпел девять поражений в 75 официальных боях. В своём последнем поединке, носившем выставочный характер, он встретился на ринге с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе Майком Тайсоном. Бой завершился вничью.

Ранее сообщалось, что AIBA увеличила количество весовых категорий в любительском боксе.