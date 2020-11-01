Сокрушительный удар: Гассиев нокаутировал Сефери за 107 секунд и успешно дебютировал в тяжёлом весе

В Сочи завершился вечер бокса, в главном поединке которого Мурат Гассиев одержал досрочную победу над Нури Сефери. Россиянину хватило менее двух минут, чтобы нокаутировать соперника из Албании. Российский боксёр одержал первую победу с 2018 года и успешно дебютировал в тяжёлом весе.

Бой между Гассиевым и Сефери можно было смело называть одним из главных событий осени в профессиональном боксе. Бывший обладатель титулов в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF не только совершил возвращение на профессиональный ринг после более чем двухгодичного перерыва, но и дебютировал в самой престижной категории. Уже этого было достаточно, чтобы привлечь внимание огромной аудитории фанатов спорта.

Ажиотаж вокруг поединка увеличивал и тот факт, что возобновление карьеры Гассиева получилось крайне непростым и оттого долгожданным. Долгое время вернуться к выступлениям ему мешала травма плеча. Сразу после окончания схватки с Александром Усиком в июле 2018-го он сделал операцию, но последствия повреждения беспокоили его вплоть до конца следующего года. Именно из-за этого отменилась его дуэль с Джоуи Давейко. А впоследствии не состоялась и встреча с Джерри Форрестом, назначенная на март 2020-го.

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В определённый момент фанатам могло показаться, что Гассиеву так и не удастся вернуться на ринг в нынешнем году. Сначала на ход дел серьёзно повлияла пандемия коронавируса, а впоследствии вновь возникли сложности с оппонентом. На этот раз от противостояния Мурату отказались Кевин Джонсон и Сефер Сефери. Очередной бой с участием россиянина находился под угрозой, но заменить албанца согласился его старший брат Нури.

Боксёры из Албании не могут похвастаться серьёзными достижениями, но обладают опытом сражений с топ-боксёрами. В послужном списке Сефера значатся схватки с Тайсоном Фьюри и Мануэлем Чарром, а Нури — с Кшиштофом Гловацким и Марко Хуком. Оба не смогли преподнести сенсацию, но более чем достойно смотрелись в ринге. Досрочной победы сумел добиться лишь звёздный британец, вынудивший Сефери-младшего отказаться от продолжения битвы по окончании четвёртого раунда. Таким образом, соперника Гассиева хоть и нельзя было назвать спортсменом экстра-класса, но и мальчиком для битья он не был.

Тем не менее в пользу россиянина говорили не только его уровень и заслуги, но и солидное преимущество в антропометрии. Гассиев превосходил визави как в росте (192 против 180 см), так и в весе (104,6 против 102,1 кг). При этом сам Мурат признавал, что за последние 27 месяцев немного «разучился боксировать», но намерен возвращать форму по ходу боёв.

Поначалу сложилось впечатление, что поединок вполне может продлиться больше одного раунда. Гассиев осторожно начал схватку и практически не выбрасывал ударов, пытаясь нащупать свою дистанцию. Сефери ожидаемо действовал вторым номером и ждал атак со стороны оппонента. Албанец отступал и был сосредоточен на обороне, но это его не спасло.

На второй минуте Гассиев стал действовать немного активнее и понемногу прощупывать оборону оппонента, а на 90-й секунде исполнил мощнейший правый прямой. Удар пришёлся точно в челюсть Сефери и отправил того в нокдаун. К чести албанца, тот сумел подняться и выражал готовность продолжить дуэль, но рефери принял решение остановить бой спустя 1 минуту 47 секунд после его начала.

Гассиев одержал 27-ю победу в карьере и первую с февраля 2018 года, когда он нокаутировал Юниера Дортикоса в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). По окончании схватки россиянин рассказал о подготовке к турниру и ответил, настраивался ли нокаутировать Сефери в первых раундах.

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«Готовился во Владикавказе со своим тренером — Слановым Виталием Константиновичем. Всю основную подготовку дома прошли. Главная задача была победить — неважно, в первом, во втором, в последнем раунде. По очкам. Неважно. Самое главное — вернуться на ринг. Почувствовать опять бой. Надеюсь, буду как можно чаще проводить бои, и постараюсь вернуть свой былой уровень», — заявил Гассиев.

Спортсмен также рассказал, что очень тяжело переживал тот факт, что на протяжении двух лет не мог выйти в ринг, и обратился к генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлёву.

«Каждый спортсмен меня поймёт. Два года без соревнований, боёв, турниров — это очень тяжело. Ты сколько угодно можешь тренироваться в зале, но эти эмоции не передать. Их не заменишь никакими тренировками. Благодарен Федерации бокса России, отдельно Умару Кремлёву за то, что они помогли мне выйти на ринг, отбоксировать. У Умара сегодня день рождения. Поздравляю его. Желаю всего наилучшего и крепкого здоровья», — заключил Гассиев.