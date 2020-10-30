Подробности подготовки, совет от Валуева и реванш с Усиком: что обсуждают перед боем Гассиев — Сефери

Российский боксёр Мурат Гассиев заявил, что с нетерпением ожидает возвращения на ринг в поединке с албанцем Нури Сефери 31 октября в Сочи. По словам спортсмена, ему было непросто провести два года без боёв, но сейчас он чувствует себя уверенно и готов попробовать свои силы в новой весовой категории. В свою очередь, его оппонент назвал предстоящую встречу самой тяжёлой в карьере. А промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что Гассиев намерен бороться только с лучшими тяжеловесами мира.

До турнира по боксу в Сочи, на котором состоится возвращение россиянина Мурата Гассиева на ринг в поединке с албанцем Нури Сефери, остались сутки. Оба спортсмена уже прибыли в город и провели пресс-конференцию, которая прошла в видеоформате с участием промоутера Владимира Хрюнова, бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBA Николая Валуева и других экспертов.

Перед тем, как ответить на вопросы, боксёры провели традиционную дуэль взглядов. Она обошлась без инцидентов, будущие соперники пожали друг другу руки, а затем поделились ожиданиями от предстоящей встречи.

Последний раз Гассиев выходил на ринг в июле 2018 года. Тогда он уступил украинцу Александру Усику в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе. На протяжении этого времени россиянин старался держать себя в форме, однако полноценному возвращению мешала травма плеча. Он признался, что ему пришлось тяжело без настоящих соревнований, поэтому встреча с Сефери станет для него особенной.

«Конечно, я очень хочу поскорее вернуться на ринг. Это очень важно. Что касается моего самочувствия — всё в порядке, слава богу», — цитирует Гассиева ТАСС.

Бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжёлом весе впервые попробует свои силы в супертяжёлой весовой категории. Мурат отметил, что смена дивизиона не стала для него проблемой, так как он и раньше спарринговался с его представителями.

«Ничего необычного в них я не увидел: те же удары, та же техника. Может, только габаритами отличаются. С переходом в другую весовую категорию, возможно, я стал чуть медленнее», — пояснил Гассиев.

Он также рассказал, что большая часть тренировочного процесса, начавшегося ещё в середине сентября, прошла в Москве, а затем он прибыл в Кисловодск, где работал в условиях высокогорья под руководством своего первого наставника Виталия Сланова. Подводя итоги, россиянин отметил, что подготовка прошла успешно, однако какие-либо выводы пока делать рано.

Также россиянин отдал должное оппоненту.

«Неожиданная смена соперника — не очень хорошо для любого боксёра. Могу сказать, что сейчас я сфокусирован на предстоящем противнике. Сефери — хороший, опытный боксёр», — добавил Гассиев.

Напомним, что за время подготовки у россиянина сменились два соперника. Изначально он должен был встретиться с экс-претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC Кевином Джонсоном. Однако две недели назад стало известно, что американец отказался от этого боя. По словам Хрюнова, он не смог прилететь в Россию из-за проблем с паспортом.

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«Сейчас Джонсон живёт в Германии. Когда он получал визу для поездки в Россию, всплыла история с 2004 года. У него там большая задолженность по алиментам, поэтому паспорт ему не отдали», — объяснил Хрюнов.

На замену Джонсону должен был выйти обладатель интерконтинентального титула по версиям WBF и UBO в тяжёлом и первом тяжёлом весе Сефер Сефери. Однако десять дней назад у представителя зала, где тренируется албанец, был обнаружен коронавирус, и он также был вынужден отказаться от участия. Тогда боксёра заменил его старший брат Нури.

«Я благодарен всем, кто пригласил меня на этот бой. Огромная честь находиться в Сочи и принять участие в турнире. Что касается боя, то это будет один из самых тяжёлых поединков в моей карьере. Гассиев — сложный соперник, но я приехал, чтобы победить... Хочется показать всё, на что сейчас способен», — заявил Сефери на пресс-конференции.

Фаворитом предстоящего боя считается Гассиев. Однако эксперты призывают не списывать со счетов албанца, так как на него не будет оказываться давление, а значит, он будет чувствовать себя свободнее. И хотя у Сефери было меньше времени на подготовку, россиянину также могла помешать частая смена соперников.

«Хорошо, что Мурату не придётся гонять вес, ты будешь находиться в своей категории. Рассчитывай на силу удара, разберись с манёврами — и всё будет хорошо. Также хочу поддержать Сефери. Мы здесь его буквально списываем со счетов, а он приехал как на войну. В его выражениях заложен смысл положить всё на алтарь ради победы... Всё решится на ринге», — сказал Валуев.

Пока рано говорить о том, кто станет следующим оппонентом Гассиева, однако Хрюнов раскрыл, какие задачи стоят перед боксёром после перехода в новый дивизион.

«Наши с Гассиевым цели в супертяжёлом весе — бои с топами. С Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри. Можно набить бубен какому-нибудь Деонтею Уайлдеру. Очень хотим организовать бой в родном для Мурата Владикавказе. Но, к сожалению, там ещё не достроен стадион. Когда будет готов — его на бой Гассиева забьют полностью. И это будет событие», — приводит слова Хрюнова Sport24.

В то же время сам Гассиев не против провести реванш с Усиком, следующий поединок которого также состоится 31 октября. Соперником украинца станет британец Дерек Чисора.

«Если у нас состоится реванш, это будет отличный бой. Но сейчас я не могу говорить об этом, поскольку у нас разные противостояния, разные уровни. Он в данный момент сконцентрирован на Дереке, я — на Сефери. Посмотрим, что будет после наших боёв», — сказал россиянин.