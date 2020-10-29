Промоутер рассказал, почему Джонсон отказался от боя с Гассиевым

Промоутер Владимир Хрюнов назвал причину отказа американского боксёра Кевина Джонсона от поединка с россиянином Муратом Гассиевым.

«Сейчас Джонсон живёт в Германии. Когда он получал визу для поездки в Россию, всплыла история с 2004 года. У него там большая задолженность по алиментам, поэтому его паспорт ему не отдали», — приводит слова Хрюнова ТАСС.

Дебют Гассиева в тяжёлом весе запланирован на 31 октября в Сочи. Изначально оппонентом россиянина должен был стать экс-претендент на титул WBC американец Кевин Джонсон. Затем в качестве оппонента Гассиева назывался Сефер Сефери.

Ранее сообщалось, что сменился соперник Гассиева в дебютном бою россиянина в тяжёлом весе.