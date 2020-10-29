Гассиев: тяжело не драться почти два года

Российский боксер Мурат Гассиев рассказал о своей подготовке к дебютному бою в тяжёлом весе против албанца Нури Сефери.

«С последнего боя прошло чуть более двух лет Очень тяжело так долго не драться. Я всё время тренировался, но за это время сорвалось два боя. Слава богу, всё позади, и сейчас я готов вернуться в ринг. Какие травмы были? Сначала проблемы с плечом. Нанёс удар по корпусу соперника — почувствовал резкую боль. Отправился в Германию, а там сказали, что лопнула капсула и собралась в организме жидкость с кровью», — рассказал Гассиев на пресс-конференции.

Турнир по боксу с участием Мурата Гассиева состоится в Сочи 31 октября. Соперником россиянина станет албанский боец Нури Сефери.

Ранее сообщалось, что сменился соперник Гассиева в дебютном бою россиянина в тяжёлом весе.