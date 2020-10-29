Гассиев: тяжело не драться почти два года

Короткая ссылка
Российский боксер Мурат Гассиев рассказал о своей подготовке к дебютному бою в тяжёлом весе против албанца Нури Сефери.
Гассиев: тяжело не драться почти два года
  • РИА Новости

«С последнего боя прошло чуть более двух лет Очень тяжело так долго не драться. Я всё время тренировался, но за это время сорвалось два боя. Слава богу, всё позади, и сейчас я готов вернуться в ринг. Какие травмы были? Сначала проблемы с плечом. Нанёс удар по корпусу соперника — почувствовал резкую боль. Отправился в Германию, а там сказали, что лопнула капсула и собралась в организме жидкость с кровью», — рассказал Гассиев на пресс-конференции.

Турнир по боксу с участием Мурата Гассиева состоится в Сочи 31 октября. Соперником россиянина станет албанский боец Нури Сефери.

Ранее сообщалось, что сменился соперник Гассиева в дебютном бою россиянина в тяжёлом весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить