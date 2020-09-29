Гассиев проведёт бой с американским боксёром Джонсоном 31 октября в Сочи

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Российский боксёр Мурат Гассиев проведёт дебютный поединок в тяжёлом весе с американцем Кевином Джонсоном.
Гассиев проведёт бой с американским боксёром Джонсоном 31 октября в Сочи
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду россиянина. Отмечается, что бой пройдёт 31 октября в Сочи.

Гассиев в последний раз выходил на ринг в июле 2018 года, когда проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

Всего на его счету 26 побед и одно поражение. У Джонсона за карьеру 35 побед, 17 поражений и одна ничья.

Ранее сообщалось, что первый бой Гассиева после возвращения на ринг пройдёт в России.

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