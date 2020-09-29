Гассиев проведёт бой с американским боксёром Джонсоном 31 октября в Сочи
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду россиянина. Отмечается, что бой пройдёт 31 октября в Сочи.
Гассиев в последний раз выходил на ринг в июле 2018 года, когда проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
Всего на его счету 26 побед и одно поражение. У Джонсона за карьеру 35 побед, 17 поражений и одна ничья.
Ранее сообщалось, что первый бой Гассиева после возвращения на ринг пройдёт в России.