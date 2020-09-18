Первый бой Гассиева после возвращения на ринг пройдёт в России
- globallookpress.com
«Бой Мурата состоится в России. Об этом будет объявлено до 1 октября», — приводит ТАСС слова представителя организаторов боя.
Россиянин в последний раз выходил на ринг в июле 2018 года, когда проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
Следующий бой Гассиева должен пройти в рамках тяжёлой весовой категории.
Ранее сообщалось, что Гассиев начал подготовку к возвращению на ринг после травмы.