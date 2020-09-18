Первый бой Гассиева после возвращения на ринг пройдёт в России

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Российский боксёр-тяжеловес Мурат Гассиев проведёт первый поединок после своего возвращения на ринг в России в конце осени.
Первый бой Гассиева после возвращения на ринг пройдёт в России
  • globallookpress.com

«Бой Мурата состоится в России. Об этом будет объявлено до 1 октября», — приводит ТАСС слова представителя организаторов боя.

Россиянин в последний раз выходил на ринг в июле 2018 года, когда проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). 

Следующий бой Гассиева должен пройти в рамках тяжёлой весовой категории.

Ранее сообщалось, что Гассиев начал подготовку к возвращению на ринг после травмы.

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