Первый бой Гассиева после возвращения на ринг пройдёт в России

Российский боксёр-тяжеловес Мурат Гассиев проведёт первый поединок после своего возвращения на ринг в России в конце осени.

«Бой Мурата состоится в России. Об этом будет объявлено до 1 октября», — приводит ТАСС слова представителя организаторов боя.

Россиянин в последний раз выходил на ринг в июле 2018 года, когда проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

Следующий бой Гассиева должен пройти в рамках тяжёлой весовой категории.

Ранее сообщалось, что Гассиев начал подготовку к возвращению на ринг после травмы.