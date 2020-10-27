Кремлёв выдвинул свою кандидатуры на пост президента AIBA

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сообщил о своём выдвижении выборы президента Международной ассоциации бокса (AIBA).
Кремлёв выдвинул свою кандидатуры на пост президента AIBA
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Иду на выборы президента AIBA. Хочу ее возглавить в интересах спорта. Учитывая то, что в последнее время происходит в AIBA, я не могу на это просто смотреть. Почти четыре года ничего не двигается. Очень много национальных федераций просят меня о том, чтобы я пошёл на выборы. Уверен, мы вернём величие AIBA» — заявил Кремлёв на пресс-конференции.

37-летний Кремлёв руководит Федерацией бокса России с 2017 года, а с ноября 2018 года входит в исполком AIBA.

Выборы президента AIBA пройдут 12-13 декабря.

Исполняющим обязанности президента AIBA является  Мохаммед Мустасан.

Ранее Кремлёв высказал мнение, что Игры в Токио стоит перенести на 2022 год.

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