Кремлёв выдвинул свою кандидатуры на пост президента AIBA

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сообщил о своём выдвижении выборы президента Международной ассоциации бокса (AIBA).

«Иду на выборы президента AIBA. Хочу ее возглавить в интересах спорта. Учитывая то, что в последнее время происходит в AIBA, я не могу на это просто смотреть. Почти четыре года ничего не двигается. Очень много национальных федераций просят меня о том, чтобы я пошёл на выборы. Уверен, мы вернём величие AIBA» — заявил Кремлёв на пресс-конференции.

37-летний Кремлёв руководит Федерацией бокса России с 2017 года, а с ноября 2018 года входит в исполком AIBA.

Выборы президента AIBA пройдут 12-13 декабря.

Исполняющим обязанности президента AIBA является Мохаммед Мустасан.

Ранее Кремлёв высказал мнение, что Игры в Токио стоит перенести на 2022 год.