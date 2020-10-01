Кремлёв считает, что Игры в Токио стоит перенести на 2022 год

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение о предстоящих летних Олимпийских играх в Токио, перенесённых на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«У меня есть сомнения, что Игры состоятся в 2021 году. Непонятно, как будут проходить отборочные соревнования. Вроде бы их хотят провести без зрителей, но отбор в Лондоне тоже был на пустой арене, при этом были заболевшие. Это большой риск, многие страны закрыты. Я бы рекомендовал перенести Олимпиаду на 2022 год. Будет возможность для подготовки, проведения отборочных соревнований. Надеюсь, что к этому моменту у всех уже будет вакцина против коронавируса», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Олимпиада в Токио должна были пройти в июле — августе 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на 2021 год. На февраль 2022 года запланированы зимние Игры в Пекине.

Ранее Томас Бах заявил, что МОК должен быть готов к разным сценариями вокруг Игр в Токио и Пекине.