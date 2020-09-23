Бах заявил, что МОК должен быть готов к разным сценариями вокруг Игр в Токио и Пекине

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация рассматривает различные возможные сценарии развития ситуации вокруг проведения летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году и зимней Олимпиады — 2022 в Пекине.
Бах заявил, что МОК должен быть готов к разным сценариями вокруг Игр в Токио и Пекине
  • РИА Новости

«Мы должны быть готовы к разным сценариям, с которыми мы можем столкнуться в июле и в августе следующего года в мире, но также и в Японии. Мы не можем с точностью сказать, каким будет мир в следующем году, поэтому мы должны быть готовы к разным сценариям. Это то, что мы делаем с нашими японскими партнёрами, но это также правда и в отношении Пекина-2022», — приводит слова Баха CGTN.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти в июле — августе 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 они были перенесены на 2021 год.

Зимние Олимпийские игры в Пекине запланированы на 4—20 февраля 2022 года.

Ранее в Японии выразили мнение, что Олимпиаду в Токио необходимо провести любой ценой.

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