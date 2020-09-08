В Японии считают, что Олимпиаду в Токио необходимо провести любой ценой
- Reuters
«Все люди, которые имеют отношение к Играм, работают вместе и ведут подготовку. То же самое касается и спортсменов, которые прилагают значительные усилия в нынешних обстоятельствах. Мы должны провести Олимпиаду любой ценой», — приводит слова Хасимото Kyodo.
Игры в Токио из-за пандемии коронавирусной инфекции были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Ранее сообщалось, что в Токио убрали монумент Олимпийских игр — 2020, перенесённых из-за коронавируса.