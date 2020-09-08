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В Японии считают, что Олимпиаду в Токио необходимо провести любой ценой

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Министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото высказала мнение, что с учетом усилий, затраченных спортсменами и организаторами на подготовку, Игры нужно провести любой ценой.
В Японии считают, что Олимпиаду в Токио необходимо провести любой ценой
  • Reuters

«Все люди, которые имеют отношение к Играм, работают вместе и ведут подготовку. То же самое касается и спортсменов, которые прилагают значительные усилия в нынешних обстоятельствах. Мы должны провести Олимпиаду любой ценой», — приводит слова Хасимото Kyodo.

Игры в Токио из-за пандемии коронавирусной инфекции были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Токио убрали монумент Олимпийских игр — 2020, перенесённых из-за коронавируса.

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