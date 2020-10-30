Хрюнов заявил, что намерен добиться для Гассиева боёв с Фьюри, Джошуа или Уайлдером

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, какой видит дальнейшую карьеру российского тяжеловеса Мурата Гассиева.

«Наши с Гассиевым цели в тяжёлом весе — это бои с топами. С Джошуа и с Фьюри. Можно набить бубен какому-нибудь Уайлдеру. Мы очень хотим организовать бой в родном для Мурата Владикавказе. К сожалению, там ещё не достроен стадион. Когда будет готов, то на бой Гассиева забьют полностью. Это будет событие», — цитирует Хрюнова Sport24.

27-летний Гассиев на профессиональном уровне провёл 28 поединков, одержав в них 26 побед (в том числе 19 нокаутом) и потерпев одно поражение. Ещё один бой признали несостоявшимся. Следующий поединок россиянин проведёт с албанцем Нури Сефери. Бой пройдёт 31 октября в Сочи.

Ранее промоутер рассказал, почему Джонсон отказался от боя с Гассиевым.