Бой Гассиева и Джонсона пройдёт со зрителями

Короткая ссылка
Поединок российского боксёра Мурата Гассиева с американцем Кевином Джонсоном в Сочи пройдёт в присутствии болельщиков.
Бой Гассиева и Джонсона пройдёт со зрителями
  • globallookpress.com

ТАСС передаёт, что, по словам генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва, зал, в котором состоится поединок, разрешено заполнить на 50%.

«Хотим помочь Мурату провести бой, поэтому 31 октября в Сочи такой поединок состоится», — добавил генсек федерации.

Гассиев в последний раз выходил на ринг в июле 2018 года, когда проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Всего на его счету 26 побед и одно поражение. 

В послужном списке Джонсона 35 побед, 17 поражений и одна ничья.

Ранее сообщалось, что филиппинский боксёр Пакьяо согласился на бой с Макгрегором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить