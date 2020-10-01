Бой Гассиева и Джонсона пройдёт со зрителями

Поединок российского боксёра Мурата Гассиева с американцем Кевином Джонсоном в Сочи пройдёт в присутствии болельщиков.

ТАСС передаёт, что, по словам генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва, зал, в котором состоится поединок, разрешено заполнить на 50%.

«Хотим помочь Мурату провести бой, поэтому 31 октября в Сочи такой поединок состоится», — добавил генсек федерации.

Гассиев в последний раз выходил на ринг в июле 2018 года, когда проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Всего на его счету 26 побед и одно поражение.

В послужном списке Джонсона 35 побед, 17 поражений и одна ничья.

Ранее сообщалось, что филиппинский боксёр Пакьяо согласился на бой с Макгрегором.