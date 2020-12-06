Гассиев высказался о возможном реванше с Усиком

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Российский боксёр-тяжеловес Мурат Гассиев высказал мнение о своём возможном реванше с украинцем Александром Усиком.
Гассиев высказался о возможном реванше с Усиком
  • globallookpress.com

«Наши пути с Сашей разошлись: у него своя дорога, а у меня своя. Если сложится так, что бой состоится, только ринг покажет, как бой пройдёт», — приводит слова Гассиева Sport24.

Осенью 2018 года Гассиев проиграл Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии и потерял принадлежавшие ему титулы чемпиона по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом.

Ранее Умар Кремлёв выразил уверенность, что Гассиев без проблем сможет нокаутировать Усика.

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