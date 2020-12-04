Кремлёв убеждён, что Гассиев может нокаутировать Усика

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение о возможном исходе реванша между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком.
Кремлёв убеждён, что Гассиев может нокаутировать Усика
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

«Я уверен, что Гассиев может стать абсолютным чемпионом мира. Но я всё равно хочу увидеть реванш Гассиев — Усик. Для меня это принцип, чтобы убедиться. А я убеждён: если такой бой будет, то Мурат вынесет Усика, будет жёсткий нокаут. Почему-то я так думаю», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Осенью 2018 года Гассиев проиграл Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии и потерял принадлежавшие ему титулы чемпиона по версиям WBA и IBF.

Ранее тренер Гассиева высказал мнение, что реванш с Усиком вызовет повышенный интерес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить