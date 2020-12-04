Кремлёв убеждён, что Гассиев может нокаутировать Усика

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение о возможном исходе реванша между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком.

«Я уверен, что Гассиев может стать абсолютным чемпионом мира. Но я всё равно хочу увидеть реванш Гассиев — Усик. Для меня это принцип, чтобы убедиться. А я убеждён: если такой бой будет, то Мурат вынесет Усика, будет жёсткий нокаут. Почему-то я так думаю», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Осенью 2018 года Гассиев проиграл Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии и потерял принадлежавшие ему титулы чемпиона по версиям WBA и IBF.

Ранее тренер Гассиева высказал мнение, что реванш с Усиком вызовет повышенный интерес.