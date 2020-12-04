Кремлёв убеждён, что Гассиев может нокаутировать Усика
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- РИА Новости
«Я уверен, что Гассиев может стать абсолютным чемпионом мира. Но я всё равно хочу увидеть реванш Гассиев — Усик. Для меня это принцип, чтобы убедиться. А я убеждён: если такой бой будет, то Мурат вынесет Усика, будет жёсткий нокаут. Почему-то я так думаю», — приводит слова Кремлёва ТАСС.
Осенью 2018 года Гассиев проиграл Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии и потерял принадлежавшие ему титулы чемпиона по версиям WBA и IBF.
Ранее тренер Гассиева высказал мнение, что реванш с Усиком вызовет повышенный интерес.