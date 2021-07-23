Гассиев: среди супертяжей пока нахожусь на самом дне
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«Спасибо всем, кто не отвернулся от меня за эти три года. Сейчас слава богу, всё хорошо. Поработали и дали возможность проявить себя. С божьей помощью всё получилось. Будем дальше боксировать», — заявил спортсмен в прямом эфире «Рен ТВ».
Гассиев также поблагодарил соперника за поединок на коротком уведомлении и признался, что ему необходимо ещё набираться опыта в новой весовой категории.
«Среди супертяжей пока нахожусь на самом дне. Но приложу все усилия, чтобы достичь чемпионских боёв и буду рассчитывать на свою команду», — добавил боксёр.
Ранее Гассиев одержал победу над Валлишем техническом нокаутом.