Гассиев: среди супертяжей пока нахожусь на самом дне

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Российский боксёр Мурат Гассиев подвёл итоги победного боя с немцем Михаэлем Валлишем.
Гассиев: среди супертяжей пока нахожусь на самом дне
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Спасибо всем, кто не отвернулся от меня за эти три года. Сейчас слава богу, всё хорошо. Поработали и дали возможность проявить себя. С божьей помощью всё получилось. Будем дальше боксировать», — заявил спортсмен в прямом эфире «Рен ТВ».

Гассиев также поблагодарил соперника за поединок на коротком уведомлении и признался, что ему необходимо ещё набираться опыта в новой весовой категории.

«Среди супертяжей пока нахожусь на самом дне. Но приложу все усилия, чтобы достичь чемпионских боёв и буду рассчитывать на свою команду», — добавил боксёр.

Ранее Гассиев одержал победу над Валлишем техническом нокаутом.

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