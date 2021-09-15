МОК высказался о ситуации по деятельности в AIBA

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В Международном олимпийском комитете (МОК) вновь выразили обеспокоенность ситуацией в Международной ассоциации бокса (AIBA).
МОК высказался о ситуации по деятельности в AIBA
  • Pixabay

«МОК вновь выражает свою глубочайшую озабоченность и подтверждает свою предыдущую позицию в отношении места бокса в программе Олимпийских игр 2024 года и будущих Олимпиад», — говорится в письме МОК на имя президента AIBA Умара Кремлёва.

В МОК в очередной раз заявили, что обеспокоены ситуацией с судейством в соревнованиях по боксу, а также отбором рефери на чемпионат мира, который пройдёт с 24 октября по 6 ноября в Сербии.

Членство AIBA в МОК было приостановлено в 2019 году. Боксёрский турнир на Олимпиаде в Токио был сохранён, но его проводила специальная комиссия МОК.

Ранее Кремлёв сообщил о погашении организацией задолженности в размере $10 млн.

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