AIBA выплатила долг в размере $10 млн

Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв сообщил о погашении организацией задолженности в размере $10 млн.

«Финансовые проблемы слишком много лет нависали над руководством любимого мною спорта. Они даже угрожают нашему олимпийскому будущему. Закрытие долга — ключевое достижение для нашего финансового здоровья и будущих олимпийских перспектив. Я очень рад, что нам удалось решить эту проблему и обеспечить стабильность AIBA», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

AIBA ранее являлась гарантом по кредиту в размере $10 млн для Всемирной серии бокса (WSB) America, что стало одной из основных претензий к бывшему президенту AIBA Чинг-Куо Ву.

Членство AIBA в МОК было приостановлено в 2019 году.

Ранее сообщалось, что AIBA объявила о старте реформирования организации.