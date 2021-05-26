AIBA выплатила долг в размере $10 млн

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Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв сообщил о погашении организацией задолженности в размере $10 млн.
AIBA выплатила долг в размере $10 млн
  • РИА Новости

«Финансовые проблемы слишком много лет нависали над руководством любимого мною спорта. Они даже угрожают нашему олимпийскому будущему. Закрытие долга — ключевое достижение для нашего финансового здоровья и будущих олимпийских перспектив. Я очень рад, что нам удалось решить эту проблему и обеспечить стабильность AIBA», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

AIBA ранее являлась гарантом по кредиту в размере $10 млн для Всемирной серии бокса (WSB) America, что стало одной из основных претензий к бывшему президенту AIBA Чинг-Куо Ву.

Членство AIBA в МОК было приостановлено в 2019 году.

Ранее сообщалось, что AIBA объявила о старте реформирования организации.

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