AIBA объявила о старте реформирования организации

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Совет директоров Международной ассоциации бокса (AIBA) запустил процесс реформирования организации.
AIBA объявила о старте реформирования организации
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Как сообщает пресс-служба AIBA, помимо уже действующих Дисциплинарного комитета, Комитета по этике, Комитета спортсменов и Комитета по аудиту, были созданы ещё пять новых органов — Комитет тренеров, Комитет чемпионов и ветеранов, Комитет по соревнованиям, Комитет женщин а также Медицинский и антидопинговый комитет.

Кроме того, было принято решение сделать образовательные курсы для национальных федераций бесплатными.

AIBA также продлил соглашение с Международным агентством по допинг-тестированию (ITA).

Совет директоров утвердил ряд нововведений для развития открытых коммуникаций с общественностью. В частности, для каждой национальной федерации будет создан сайт на поддомене AIBA, а также будут созданы аккаунты в социальных сетях для всех национальных федераций.

Ранее сообщалось, что в МОК отреагировали на избрание Кремлёва главой AIBA.

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