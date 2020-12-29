AIBA объявила о старте реформирования организации

Совет директоров Международной ассоциации бокса (AIBA) запустил процесс реформирования организации.

Как сообщает пресс-служба AIBA, помимо уже действующих Дисциплинарного комитета, Комитета по этике, Комитета спортсменов и Комитета по аудиту, были созданы ещё пять новых органов — Комитет тренеров, Комитет чемпионов и ветеранов, Комитет по соревнованиям, Комитет женщин а также Медицинский и антидопинговый комитет.

Кроме того, было принято решение сделать образовательные курсы для национальных федераций бесплатными.

AIBA также продлил соглашение с Международным агентством по допинг-тестированию (ITA).

Совет директоров утвердил ряд нововведений для развития открытых коммуникаций с общественностью. В частности, для каждой национальной федерации будет создан сайт на поддомене AIBA, а также будут созданы аккаунты в социальных сетях для всех национальных федераций.

Ранее сообщалось, что в МОК отреагировали на избрание Кремлёва главой AIBA.