В МОК отреагировали на избрание Кремлёва главой AIBA

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Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на избрание Умара Кремлёва новым президентом Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).
В МОК отреагировали на избрание Кремлёва главой AIBA
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«МОК принимает к сведению, что Умар Кремлёв был избран президентом AIBA. Как было заявлено в октябре, исполком МОК по-прежнему очень обеспокоен отсутствием прогресса в отношении реформ управления AIBA. Вопрос о признании AIBA будет рассматриваться только после Олимпийских игр в Токио, и будут оценены все критерии, перечисленные исполкомом МОК и сессией МОК в 2019 году, включая выборы», — говорится в заявлении МОК, текст которого передаёт РИА Новости.

Членство AIBA в МОК было приостановлено в 2019 году.

Ранее Кремлёв выразил уверенность, что сможет добиться признания AIBA в МОК к Олимпиаде-2024.

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