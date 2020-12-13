В МОК отреагировали на избрание Кремлёва главой AIBA

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на избрание Умара Кремлёва новым президентом Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

«МОК принимает к сведению, что Умар Кремлёв был избран президентом AIBA. Как было заявлено в октябре, исполком МОК по-прежнему очень обеспокоен отсутствием прогресса в отношении реформ управления AIBA. Вопрос о признании AIBA будет рассматриваться только после Олимпийских игр в Токио, и будут оценены все критерии, перечисленные исполкомом МОК и сессией МОК в 2019 году, включая выборы», — говорится в заявлении МОК, текст которого передаёт РИА Новости.

Членство AIBA в МОК было приостановлено в 2019 году.

Ранее Кремлёв выразил уверенность, что сможет добиться признания AIBA в МОК к Олимпиаде-2024.