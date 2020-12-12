Кремлёв уверен, что сможет добиться признания AIBA в МОК к Олимпиаде-2024

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Новоизбранный президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв выразил уверенность, что сумеет добиться признания организации в Международном олимпийском комитете (МОК) до старта летних Игр 2024 года в Париже.
Кремлёв уверен, что сможет добиться признания AIBA в МОК к Олимпиаде-2024
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом Кремлёв заявил на конгрессе AIBA, по итогам которого он был избран главой организации.

Он также объявил о планах по предоставлению ежегодного финансирования национальным федерациям AIBA в размере $2 млн, а также создания академий бокса на каждом континенте для обучения спортсменов, тренеров и судей.

Ранее Кремлёв рассказал, что является его первоочередной задачей на посту президента AIBA.

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