Кремлёв уверен, что сможет добиться признания AIBA в МОК к Олимпиаде-2024
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- РИА Новости
Об этом Кремлёв заявил на конгрессе AIBA, по итогам которого он был избран главой организации.
Он также объявил о планах по предоставлению ежегодного финансирования национальным федерациям AIBA в размере $2 млн, а также создания академий бокса на каждом континенте для обучения спортсменов, тренеров и судей.
Ранее Кремлёв рассказал, что является его первоочередной задачей на посту президента AIBA.