Кремлёв рассказал, что является его первоочередной задачей на посту президента AIBA
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«Нашей первоочередной задачей будет погашение долгов AIBA. Как я и обещал, когда объявил о решении баллотироваться на пост президента, мы погасим долги в течение первых шести месяцев. Моя деятельность будет направлена на то, чтобы привлечь 50 миллионов долларов за два года — средства, которые будут использованы для восстановления и развития AIBA», — говорится в заявлении Кремлёва.
Ранее сообщалось, что Кремлёв был избран президентом AIBA.