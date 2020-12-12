Кремлёв рассказал, что является его первоочередной задачей на посту президента AIBA

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Новоиспечённый президент Международной федерации бокса (AIBA) Умар Кремлёв ответил, решением какой задачи на посту главы организации намерен заняться в первую очередь.
Кремлёв рассказал, что является его первоочередной задачей на посту президента AIBA
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Нашей первоочередной задачей будет погашение долгов AIBA. Как я и обещал, когда объявил о решении баллотироваться на пост президента, мы погасим долги в течение первых шести месяцев. Моя деятельность будет направлена на то, чтобы привлечь 50 миллионов долларов за два года — средства, которые будут использованы для восстановления и развития AIBA», — говорится в заявлении Кремлёва.

Ранее сообщалось, что Кремлёв был избран президентом AIBA.

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