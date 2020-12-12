Кремлёв избран президентом AIBA

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв победил на выборах президента Международной федерации бокса (AIBA).
Кремлёв избран президентом AIBA
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

12 декабря в онлайн-формате состоялись выборы нового главы Международной федерации бокса (AIBA). В голосовании победу одержал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

«Хотел бы поблагодарить все национальные федерации за оказанное доверие. Сегодняшний выбор боксёрского сообщества — это подтверждение нашей совместной готовности к глобальным реформам, которые ждут AIBA уже завтра. Уверен, что общими усилиями мы в самые короткие сроки сможем вернуть AIBA былое величие и доверие всех, кто заинтересован в развитии мирового спорта», — говорится в заявлении Кремлёва.

Ранее Кремлёв рассказал о своих возможных шагах в случае избрания президентом Международной ассоциации бокса (AIBA).

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