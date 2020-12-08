Кремлёв пообещал увеличить число весовых категорий в боксе в случае избрания на пост президента AIBA

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Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв рассказал о своих возможных шагах в случае избрания президентом Международной ассоциации бокса (AIBA).
Кремлёв пообещал увеличить число весовых категорий в боксе в случае избрания на пост президента AIBA
  • РИА Новости

В частности, функционер прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о сокращении количества разыгрываемых комплектов медалей на Играх-2024 в Париже с 339 до 329. Если на Олимпиаде в Токио турнир по боксу пройдёт в восьми категориях у мужчин и в пяти у женщин, то в Париже — в семи у мужчин и в шести у женщин.

«Самым главным в решении МОК остаётся сохранение бокса в программе Олимпийских игр с неизменным количеством разыгрываемых комплектов медалей. Я поддерживаю стремление МОК к гендерному равенству и приветствую эту инициативу. Но я понимаю и разделяю беспокойство спортсменов и тренеров в связи с сокращением количества олимпийских весовых категорий у мужчин. В случае моего избрания на должность президента AIBA я гарантирую равноправную поддержку боксёров, выступающих во всех весовых категориях, в том числе не входящих в олимпийскую программу», — заявил Кремлёв, слова которого приводит пресс-служба ФБР.

Он также планирует увеличение количества весовых категорий до 13 как у мужчин, так и у женщин.

Ранее сообщалось, что Флойд Мейвезер анонсировал выставочный бой с YouTube-блогером.

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