Тищенко о продаже автомобилей призёрами ОИ: ничего предосудительно лично я не вижу

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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился своим мнением о продаже автомобилей, подаренных призёрам Олимпиады.
Тищенко о продаже автомобилей призёрами ОИ: ничего предосудительно лично я не вижу
  • © Пресс-служба RCC Boxing Promotions

«Данная тема всплывает после каждого вручения автомобилей. Считаю, если человеку сделали подарок, он вправе распорядиться им, как считает нужным, в том числе продать. Возможно, это выглядит не совсем правильно, но ничего предосудительного лично я не вижу. Поймите: кому-то машина просто не нужна, зато требуются деньги. Хорошо помню, как вручали ключи девчонкам-гимнасткам, а им на тот момент не было даже 18 лет и садиться за руль они просто не имели права. Поэтому в каждой ситуации необходимо разбираться отдельно. Но хочу сказать, что избавляются от презента всё-таки меньшинство», — заявил он в интервью RT.

Тищенко выиграл Олимпийские игры в 2004 и 2008 годах. В 2011 году он объявил о завершении карьеры.

Ранее Софья Великая рассказала, как распорядилась автомобилями, вручёнными ей за победы на Олимпийских играх.

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