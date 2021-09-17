Великая рассказала, как распорядилась автомобилями за победы на Олимпийских играх

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая рассказала, как распорядилась автомобилями, подаренными призёрам Олимпиады.

«Нынешний автомобиль, полученный за завоевание медали на Олимпийских играх, стал для меня уже третьим. После ОИ в Лондоне подарили Audi. Обалденная машина, седан, просто бомба! Но я понимала, что скоро у меня поменяется семейное положение и придётся заносить внутрь коляски, вещи и так далее. Поэтому поменяла его на более крупный автомобиль», — сообщила в интервью RT Великая.

Она также рассказала, как распорядилась остальными автомобилями, вручёнными за медали на Олимпиаде.

«После ОИ-2016 был BMW X6 — поменяла его на BMW X5. Не устраивало, что крыша была скошенная. Мы же, спортсмены, все высокие, и нам это неудобно. Ну и, наконец, сейчас нам вручили как раз ключи от новенькой BMW X5. Она меня полностью устраивает и подходит. Надпись на капоте: «Команда России». Подсветка от фонда поддержки олимпийцев. Езжу и кайфую. Я горда и хочу, чтобы народ тоже гордился. Может, когда увидят мою машину, вспомнят о наших победах и преодолениях», — добавила Великая.

На Олимпиаде-2020 в Токио Великая завоевала третье олимпийское серебро в личном первенстве в карьере, уступив в финале соотечественнице Софии Поздняковой. На счету 36-летней спортсменки — золото Игр в Рио-де-Жанейро и Токио в командном турнире.

Ранее Алексей Тищенко рассказал, что продал автомобиль, подаренный за победу на Олимпиаде.